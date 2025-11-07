Ψηφιοποιούνται τα ένσημα για συντάξεις express το 2026

Στο 62% έχει φτάσει η ψηφιοποίηση των παλιών ενσήμων στον ΕΦΚΑ και ο ασφαλιστικός φορέας θα είναι εντός χρονοδιαγράμματος έτοιμος μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2026 να εκδίδει συντάξεις σε έναν μήνα.
Ταυτόχρονα και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης ο εκσυγχρονισμός έχει γίνει θερμά αποδεκτός από τους ασφαλισμένους, καθώς εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν εξυπηρετηθεί ηλεκτρονικά χωρίς ταλαιπωρία πάνω από 150.000 ασφαλισμένοι.
Κεντρικοί άξονες του σχεδιασμού αποτελούν η ψηφιοποίηση 56 εκατομμυρίων σελίδων φυσικών εγγράφων από 28 πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης, που ενοποιήθηκαν το 2016 υπό την «ομπρέλα» του e-ΕΦΚΑ.
