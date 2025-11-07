Ψηφιοποιούνται τα ένσημα για συντάξεις express το 2026

Στο 62% έχει φτάσει η ψηφιοποίηση των παλιών ενσήμων στον ΕΦΚΑ και ο ασφαλιστικός φορέας θα είναι εντός χρονοδιαγράμματος έτοιμος μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2026 να εκδίδει συντάξεις σε έναν μήνα.

Ταυτόχρονα και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης ο εκσυγχρονισμός έχει γίνει θερμά αποδεκτός από τους ασφαλισμένους, καθώς εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν εξυπηρετηθεί ηλεκτρονικά χωρίς ταλαιπωρία πάνω από 150.000 ασφαλισμένοι.