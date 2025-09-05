Ρεκόρ για πάγιες ρυθμίσεις και εξωδικαστικούς μηχανισμούς – Σφαίρα πάνε οι διακανονισμοί για χρέη στα ταμεία

Σε πλήθος ρεκόρ πάνω από 185.000 έφτασαν οι μόνιμοι διακανονισμοί για χρέη στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την α’ τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για το 2025.

Συγκεκριμένα, η διαρκώς «ανοιχτή» (δηλαδή χωρίς προθεσμία) πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ προσέλκυσε έως και το Μάρτιο του τρέχοντος έτους 150.090 οφειλέτες, ενώ ο επίσης μόνιμα «ανοιχτός» εξωδικαστικός μηχανισμός προσέλκυσε 35.072 οφειλέτες.