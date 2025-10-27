Σε ποιους καταυλισμούς Ρομά θα μπουν 300 αστυνομικοί – Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για τα hot spot της παρανομίας- Εκτός η Αρκαδία

Μέσα στα εντοπισμένα hot spots του εγκλήματος μπαίνει από τις αρχές του Νοεμβρίου η Αστυνομία. Πρόκειται για περιοχές με καταυλισμούς και οικισμούς Ρομά σε όλη την Ελλάδα, όπου οι δείκτες της εγκληματικότητας βρίσκονται στο κόκκινο. Το σχέδιο με τον κωδικό «ΕΝΤΟΣ» της ΕΛ.ΑΣ. έρχεται να ενισχύσει τις ήδη αυξημένες περιπολίες και τις αστυνομικές επιχειρήσεις που γίνονται στοχευμένα και πιο εντατικά τον τελευταίο χρόνο.

Στόχος είναι η μόνιμη παρουσία της Αστυνομίας μέσα σε αυτές τις περιοχές ώστε να αντιμετωπιστεί δραστικά η παράνομη δραστηριότητα, με δεδομένη τη διαπίστωση ότι οι Ρομά έχουν μεγάλη συμμετοχή στο έγκλημα τόσο στο οργανωμένο όσο και στο λεγόμενο έγκλημα της καθημερινότητας, όπως έχουν καταδείξει διαδοχικές εκθέσεις της ΕΛ.ΑΣ. Σε αυτή τη φάση τις νέες ομάδες θα στελεχώσουν πάνω από 300 αστυνομικοί, 100 στην Αττική και σε συγκεκριμένες περιοχές στην περιφέρεια, οι υπόλοιποι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του “Πρώτου Θέματος” η ενίσχυση που πρόκειται να γίνει σε περιοχές της Πελοποννήσου αφορά στην Κορινθία, στην Αργολίδα και στη Μεσσηνία, δίχως αναφορά στην Αρκαδία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ οι ενισχύσεις που προβλέπονται είναι:

Κορινθία, με 50 αστυνομικούς:

Οι νέες δυνάμεις θα δράσουν εντός των οικισμών στα Εξαμίλια και το Ζευγολατιό. Βεβαίως, όπως θα συμβεί σε όλες τις περιοχές, θα παραμείνουν σε ισχύ τα αυξημένα μέτρα και οι περιπολίες, αλλά και οι ειδικές επιχειρησιακές δράσεις που εφαρμόζονται εδώ και έναν χρόνο. Ειδικά στην Κορινθία το Τμήμα Δίωξης Εγκλήματος θα αναβαθμιστεί σε αστυνομική υποδιεύθυνση.

Οι νέες δυνάμεις αναμένεται να κατανεμηθούν ως εξής: 4 ομάδες των 5 ατόμων για το Ζευγολατιό, 3 ομάδες των 5 αστυνομικών για τα Εξαμίλια και 3 ομάδες των 5 αστυνομικών για τη δυτική Κορινθία. Στον νομό προβλέπεται, επίσης, να δημιουργηθούν και νέες ομάδες ΔΙΑΣ.

Αργολίδα, με 30 αστυνομικούς:

Η μεγάλη πληγή στην Αργολίδα βρίσκεται στη Νέα Κίο. Ηδη, αυξημένα μέτρα εφαρμόζονται στην περιοχή από πέρυσι. Η αφορμή, μάλιστα, ήταν ένα τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 37χρονη μητέρα δύο παιδιών. Υπαίτιος του δυστυχήματος ήταν ένας Ρομά οδηγός από τη Νέα Κίο, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι σκότωσε τη γυναίκα τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν ξεσηκωθεί τότε ζητώντας να γίνει κάτι ώστε να σταματήσει ο καθημερινός τους εφιάλτης, αφού κατά βάση Ρομά οδηγοί μετατρέπουν τους δρόμους της περιοχής σε πίστες για αγώνες ταχύτητας. Στη Νέα Κίο, βάσει του σχεδιασμού, ιδρύεται τμήμα ειδικών επιχειρησιακών δράσεων με 20 μονάδες ΟΠΚΕ και 10 αστυνομικούς για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Λακωνία, μία ομάδα ΟΠΚΕ

Το σχέδιο επικεντρώνει στον οικισμό του Ευρώτα.

Μεσσηνία, 3 νέες ομάδες ΟΠΚΕ

Τρία είναι τα σημεία ενδιαφέροντος στη Μεσσηνία, όπου θα δημιουργηθούν αντίστοιχα τρεις νέες ομάδες ΟΠΚΕ: στους οικισμούς Ρομά στην Καλαμάτα, στους οικισμούς της Μεσσήνης και στα Φιλιατρά.

