Σε… συμπληγάδες οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, έμφαση στην στήριξή τους και μέσα από προγράμματα (video)

Σε… συμπληγάδες συνεχίζουν να βρίσκονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και αναηζτούν διαρκώς διέξοδο λειτουργικότητας, ανάμεσα στα αρκετά… αδιέξοδα. Η κατάσταση που επικρατεί στον χώρο του εμπορίου κια της επιχειρηματικότητας περιγράφηκε από τον Αντιπρόεδρος της ΠΟΕΕ Κώστα Μαρκόπουλο, στην παρέμβασή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST. O κ. Μαρκόπουλος στάθηκε παράλληλα και στα όσα βγήκαν από την συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δ. Πτωχό όπου στο επίκεντρο τέθηκαν τα ζητήματα με την ύπαρξη ενός προγράμματος στήριξης της μικρής και πολύ μικρής επιχειρηματικότητας.