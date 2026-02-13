Έκπτωση προστίμων έως 50% σε φορολογικές παραβάσεις – Τα βήματα για την εξόφληση της οφειλής

Σημαντικές μειώσεις προστίμων, από 25% έως 50%, μπορούν να εξασφαλίσουν οι φορολογούμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα), ανάλογα με το πόσο άμεσα αποδέχονται τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων και την Πράξη Προσδιορισμού του Φόρου, που δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), και παραιτούνται παράλληλα από κάθε ένδικο μέσο.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), βασική προϋπόθεση για τη μείωση, είναι οι φορολογούμενοι να αποδεχτούν τις οφειλές που προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο και να παραιτηθούν όλων των ενδίκων μέσων, όπως είναι η προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) και τα φορολογικά δικαστήρια.

Η πρόβλεψη του ΚΦΔ, στοχεύει ουσιαστικά στην άμεση είσπραξη των φόρων και των προστίμων που καταλόγισαν οι ελεγκτικές αρχές, καθώς και στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από πιθανές προσφυγές κατά του Δημοσίου.

