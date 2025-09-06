Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Πύργου–Κυπαρισσίας με δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, στο ύψος του δρόμου που οδηγεί στις Κολιρέικες Παράγκες, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη όταν Ι.Χ. επιβατικό, στο οποίο επέβαιναν δύο τουρίστες, επιχείρησε να εξέλθει από τη συνδετήρια οδό Πύργου – Ολυμπίας και να εισέλθει στην Πύργου – Κυπαρισσίας.

Τη στιγμή εκείνη, το όχημα συγκρούστηκε με αγροτικό αυτοκίνητο που κατευθυνόταν από τη Ζαχάρω προς τον Πύργο. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε ως αποτέλεσμα οι δύο επιβάτες του Ι.Χ. να εγκλωβιστούν στο όχημά τους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο Νοσοκομείο Πύργου για να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.