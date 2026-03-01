Στο κόκκινο η 17η αγωνιστική της Volley League | Κηφισιά και Καλαμάτα 80 AFFIDEA σε μάχη επιβίωσης

Tην επιβίωση τους στην κατηγορία παίζουν στο Ζηρίνειο η Κηφισιά και η Καλαμάτα σε ένα από τα μεγάλα ντέρμπι της αγωνιστικής. (17η αγωνιστική, 1/3/26, 19:00, Live Streaming ESAP TV You Tube)

Οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντίπαλες για τρίτη φορά μέσα στη σεζόν. Η Κηφισιά θέλει να εκμεταλλευτεί το φορμάρισμα της για πάρει τρίποντο, όχι μόνο για να βελτιώσει τη θέση της για τα πλέι άουτ αλλά αν είναι δυνατόν να τα αποφύγει μπαίνοντας μέσα στην πρώτη 7αδα κυριολεκτικά την τελευταία ώρα».

Αντίθετα η Καλαμάτα θέλει να κλείσει μια και καλή την υπόθεση της παραμονής και αυτό θα γίνει μόνο εάν καταφέρει να πάρει νίκη με οποιοδήποτε σκορ. Δύο στροφές πριν το τέλος η Καλαμάτα έχει 18 βαθμούς, ο Πανιώνιος 17 και η Κηφισιά έχει 14 βαθμούς. Αν η Κηφισιά πάρει τρίποντο όλα θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική όπου η Καλαμάτα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και η Κηφισιά πάει στην Νέα Σμύρνη να παίξει με τον Μίλωνα.

O προπονητής της Κηφισιάς Νίκος Ζαλμάς είπε: «Το παιχνίδι με την Καλαμάτα είναι ασφαλώς ένα από τα πιο κρίσιμα του πρωταθλήματος. Ενδεχομένως με ένα τρίποντο να μπορούμε να κοιτάμε πιο αισιόδοξα ακόμα και προς τα πάνω. Αυτό που μας ενδιαφέρει αρχικά είναι να φτάσουμε στους 17 βαθμούς. Είμαστε σε καλή κατάσταση. Ξέρουμε ότι θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι, καθώς η Καλαμάτα παίζει καλά και εκτός έδρας το τελευταίο διάστημα. Πιστεύω ότι αν δεν επαναλάβουμε τα λάθη που κάναμε στο παιχνίδι του πρώτου γύρου και την ίδια στιγμή είμαστε συνεπείς στην τακτική μας θα διεκδικήσουμε με αξιώσεις τη νίκη. Είναι ένα κομβικό παιχνίδι το οποίο μπορεί να μας απομακρύνει από την τελευταία ομάδα της βαθμολογίας και να πλησιάσουμε τις ομάδες του 5-7».

Ο Ρώσος διαγώνιος της Κηφισιάς Ευγκένι Μπάνοφ δήλωσε: «Όλοι μας γνωρίζουμε την κρισιμότητα του αγώνα. Θέλουμε τη νίκη για να δώσουμε συνέχεια στην αντεπίθεσή μας στον δεύτερο γύρο. Η Καλαμάτα είναι καλή ομάδα και προετοιμαζόμαστε για ένα δυνατό παιχνίδι. Θα πρέπει να παίξουμε με υπομονή για να φτάσουμε στη νίκη».

Ο προπονητής της Καλαμάτας 80 Άκης Χατζηαντωνίου δήλωσε: «Έχουμε πολύ δύσκολη αποστολή αφού η Κηφισιά είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα και κυρίως στην έδρα της είναι πολύ δυνατή. Είναι ένας αγώνας πολύ κομβικός και για τις δύο ομάδες γι’αυτό πιστεύω ότι θα γίνει ένα πολύ σκληρό παιχνίδι».

Σε 3 αγώνες για το πρωτάθλημα η Καλαμάτα προηγείται της Κηφισιάς με 2-1 νίκες.

Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – A.O.Π. Κηφισιάς 2025-26 28/02/2026: Volley League 17η A.O.Π. Κηφισιάς – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea 21/11/2025: Volley League 8η Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – A.O.Π. Κηφισιάς 3-0 (25-19, 25-22, 26-24) 19/10/2025: Λιγκ Καπ Ν.Σ. Προκριματικά Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – A.O.Π. Κηφισιάς 3-2 (25-20, 19-25, 25-20, 17-25, 15-11) 2023-24 15/01/2024: Volley League 11η Α.Ο. Καλαμάτα 80 – A.O.Π. Κηφισιάς 1-3 (17-25, 25-18, 21-25, 20-25) 04/11/2023: Volley League 2η A.O.Π. Κηφισιάς – Α.Ο. Καλαμάτα 80 0-3 (27-29, 24-26, 22-25)

Volley League – 17η αγωνιστική

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026

Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 20.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Ο.Φ.Η.

Διαιτητές: Ιωαννίδης, Μουλά Ειρ., Παρατηρητής: Θεμελής, Επόπτες: Πολάτος, Τσεκούρας, Γραμματεία: Μπίτσικα.

Κυριακή 1 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» Φάληρο, 18.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron – Π.Α.Ο.Κ.

Διαιτητές: Φραγκάκης, Βελώνης, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Κώτσιας, Γεωργοπούλου, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Γυμναστήριο Ζηρίνειου, 19.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Ράντσιου, Παρατηρητής: Ονόπας, Επόπτες: Νικολάου, Γεώργας, Γραμματεία: Γλυκού.

Γυμναστήριο «Δημήτρης Βικέλας» Ερμούπολη, 19.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Γεωργιάδης, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Βρούτσης, Παπαδημητρίου, Γραμματεία: Καλιγέρη.

Γυμναστήριο Μετς, 21.00 (EΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Διαιτητές: Βουδούρης, Αντωνόπουλος, Τσάλεντζ ρέφερι: Πρέντσας, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Παυλάκης, Δημόπουλος, Γραμματεία: Τζαννέτου.

ΒΟΛΕΙ ΛΙΓΚ 2025-26 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Θ. ΟΜΑΔΕΣ Β ΣΕΤ ΑΓ. Ν Η 1. Παναθηναϊκός Α.Ο. 38 43-19 16 12 4 2. Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων 37 40-17 16 13 3 3. Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ONEX 32 37-24 16 10 6 4. Π.Α.Ο.Κ. 31 38-25 16 12 4 5. Ο.Φ.Η. 28 36-26 16 10 6 6. Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea 18 24-34 16 6 10 7. Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. 17 25-35 16 5 11 8. Α.Ο.Π.Κηφισιάς 14 19-39 16 5 11 9. Α.Ο.Φοίνικας Σύρου 13 18-39 16 4 12 10. Α.Ο.Φλοίσβος Μέλη Paron 12 19-39 16 3 13

Σύστημα Διεξαγωγής

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Θα γίνουν 18 αγωνιστικές με το σύστημα ένας προς όλους σε δύο γύρους των 9 αγωνιστικών έκαστη.

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΛΕΙ ΟΦ: Οι 4 πρώτες ομάδες της κανονικής περιόδου θα προκριθούν στα ημιτελικά των πλέι οφ. Οι ημιτελικοί για πρόκριση στον τελικό θα κριθούν στις 3 νίκες. Ο τίτλος στους τελικούς θα κριθεί στις 3 νίκες.

ΘΕΣΕΙΣ 5-7: Οι ομάδες που μετά το τέλος της κανονικής περιόδου θα πλασαριστούν στις θέσεις 5-7, θα μεταφέρουν τη βαθμολογία της κανονικής περιόδου και θα παίξουν μεταξύ τους πρωτάθλημα δύο γύρων για την τελική κατάταξη στις θέσεις 5-7.

ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ: Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 8, 9 και 10 της κανονικής περιόδου θα αγωνιστούν σε πρωτάθλημα δύο γύρων με βαθμολογία, μεταφέροντας τη βαθμολογία τους από την κανονική περίοδο.

Εάν μετά το τέλος της κανονικής περιόδου η ομάδα που καταταγεί στη 10η θέση έχει διαφορά τεσσάρων (4) βαθμών και άνω από την 9η ομάδα, τότε η 10η ομάδα δεν θα συμμετέχει στα Play Out και υποβιβάζεται απευθείας στην παρακάτω κατηγορία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ:

α) Ο αριθμός νικών σε όλο το πρωτάθλημα.

β) Ο λόγος του κλάσματος (πηλίκο) που θα έχει αριθμητή τα κερδισμένα σετ και παρονομαστή τα χαμένα σετ σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος, με προηγούμενο το μεγαλύτερο πηλίκο.

γ) Ο λόγος του κλάσματος (πηλίκο) που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους πόντους και παρονομαστή τους χαμένους πόντους σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος, με προηγούμενο το μεγαλύτερο πηλίκο.

δ) Τα αποτελέσματα μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν (κατά σειρά: νίκες – βαθμοί – σετ – πόντοι).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε όλα τα παραπάνω κριτήρια στο τέλος της κανονικής περιόδου, διεξάγεται ειδικός αγώνας κατάταξης.