Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Το πρωί της Τετάρτης, ένας ηλικιωμένος άνδρας τραυματίστηκε στην πλατεία Μπασιάκου, στην Τρίπολη. Το περιστατικό συνέβη στα μεγάλα σκαλιά που έχουν κατασκευαστεί στο πλαίσιο της πρόσφατης ανάπλασης της πλατείας. Ο άνδρας υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι και αιμορραγούσε. Η μελέτη «Revitalization of Areos Park» του Δήμου Τρίπολης, ενταγμένη στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», επιλέχθηκε ανάμεσα σε τέσσερις ελληνικές συμμετοχές για παρουσίαση στη 36η Ετήσια Συνέλευση της IFLA Europe στις Βρυξέλλες, προβάλλοντας τον ιστορικό πνεύμονα πρασίνου της πόλης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ένταση και φωνές κατά τη διάρκεια στης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας στην ερώτηση για τα έσοδα από την ανεμογεννήτρια που “διεκδικούν” Βέρβενα και Δολιανά. Νέα παράταση δόθηκε για τα έργα στο Κεντρικό Δρόμο του Παράλιου Άστρους.