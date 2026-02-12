Τα SOS για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής και εθνικής ατζέντας επανέρχεται το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), με αφορμή την Άτυπη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (12.2.2026), όπου αναμένεται να τεθούν κρίσιμα ζητήματα ανταγωνιστικότητας, ενιαίας αγοράς και ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, οι αποφάσεις που θα συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφής αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν σε ένα ολοένα και πιο απαιτητικό περιβάλλον.

Αναμφίβολα, οι ΜμΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και της απασχόλησης και συνεισφέρουν καθοριστικά στο ΑΕΠ, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, ιδίως σε τοπικές και περιφερειακές αγορές.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια βρίσκονται αντιμέτωπες με πιέσεις που απειλούν ευθέως τη βιωσιμότητά τους. Τα αυξημένα καθημερινά κόστη, από την ενέργεια και τα ενοίκια έως τις πρώτες ύλες και τις μεταφορές, περιορίζουν δραστικά τα περιθώρια κέρδους. Σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες δεν διαθέτουν οικονομίες κλίμακας ούτε την ίδια διαπραγματευτική ισχύ, γεγονός που τις καθιστά περισσότερο ευάλωτες σε κάθε αναταραχή της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, ο εντεινόμενος ξένος ανταγωνισμός και η ταχύτατη ανάπτυξη του ψηφιακού εμπορίου δημιουργούν νέες ανισορροπίες, καθώς πολλές μικρές επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν διεθνείς πλατφόρμες με άνισους όρους και συχνά χωρίς επαρκή θεσμική προστασία. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός από μη ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με τη δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, θέτει σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους.

Η παρέμβαση της ΕΣΕΕ και το αίτημα για ίσους όρους

Τη σημασία της διασφάλισης ίσων όρων συμμετοχής στην αγορά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπογράμμισε σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος της Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Σταύρος Καφούνης, ο οποίος στήριξε την πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία της SMEunited για τη διαμόρφωση οδικού χάρτη ενδυνάμωσης των ΜμΕ, επισημαίνοντας ότι χωρίς δίκαιους κανόνες ανταγωνισμού, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να επιβιώσει.

Σύμφωνα με την SMEunited, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν αποτελούν απλώς έναν ακόμη παραγωγικό τομέα, αλλά θεμέλιο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι 26,1 εκατ. βιοτεχνίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη παρέχουν το 65% της συνολικής απασχόλησης, δημιουργούν ευκαιρίες κατάρτισης μέσω συστημάτων διττής μάθησης και διαθέτουν τεχνογνωσία που τις καθιστά απαραίτητες για την ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η ΕΣΕΕ ιδρύθηκε το 1975 και σήμερα ενώνει 17 Ομοσπονδίες, 354 Εμπορικούς Συλλόγους και 11 Συνδέσμους, διαμορφώνοντας ένα πανελλαδικό δίκτυο που καλύπτει το σύνολο της ελληνικής αγοράς.

Οι βασικοί άξονες παρεμβάσεων για τη στήριξη των ΜμΕ

Σύμφωνα με τις προτάσεις της ΕΣΕΕ, σε συντονισμό με τη SMEunited και τις ευρωπαϊκές επιχειρηματικές ενώσεις, απαιτείται ένα συνεκτικό και στοχευμένο πλαίσιο παρεμβάσεων που θα λαμβάνει υπόψη τη δομή και τις πραγματικές δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Κεντρικό ζητούμενο αποτελεί η απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου, με την εφαρμογή της αρχής Think Small First, ώστε η νομοθεσία να μην επιβαρύνει δυσανάλογα τις μικρές επιχειρήσεις, αλλά να διευκολύνει τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους.

Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς χωρίς αποκλεισμούς, με πολιτικές που στηρίζουν έμπρακτα την τοπική επιχειρηματικότητα και διασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ψηφιακό εμπόριο, όπου κρίνεται απαραίτητη η αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από μη ευρωπαϊκές πλατφόρμες και η κατοχύρωση ίσων κανόνων για όλες τις επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα, προτείνεται η μείωση του ενεργειακού κόστους και η ουσιαστική στήριξη των ΜμΕ στην ενεργειακή μετάβαση, χωρίς πρόσθετα βάρη που υπονομεύουν τη βιωσιμότητά τους.

Κρίσιμη θεωρείται και η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, μέσα από στοχευμένα ευρωπαϊκά εργαλεία για το εμπόριο, καθώς και η ενσωμάτωση της έννοιας της προετοιμασίας απέναντι σε πολλαπλές κρίσεις, οι οποίες επηρεάζουν δυσανάλογα τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν αποτελεί απλώς οικονομική επιλογή, αλλά στρατηγική αναγκαιότητα για το μέλλον της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας.