Τριήμερη εξόρμηση του Σ.Π.Ο.Κ. ”Ο Ευκλής” στο 5ο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας: στην Γκιώνα

Δελτίο Τύπου

Οι φυσιολάτρες του Συλλόγου Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας ”Ο Ευκλής” αποχαιρετούν το Καλοκαίρι 2025 στους Νομούς Φωκίδας και Φθιώτιδας με ένα καταπληκτικό 3ήμερο (29-30-31 Αυγούστου 2025), που τα έχει όλα !!

Οι περισσότεροι Έλληνες έχουν συνδέσει τις Καλοκαιρινές τους διακοπές με την θάλασσα, μας αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου.Υπάρχουν όμως προορισμοί και στο βουνό, που μπορούν, να προσφέρουν αξέχαστες στιγμές στους λάτρεις της Φύσης !!

Έτσι και εμείς θα ξεκινήσουμε από την Καλαμάτα με σκοπό να γνωρίσουμε την κορυφή Πυραμίδα της Γκιώνας στα (2.510 μ.), το 5ο ψηλότερο βουνό της χώρας μας και ταυτόχρονα, να απολαύσουμε τα αξιοθέατα της περιοχής: Την Μπαρουτοσπηλιά του Παρνασσού, την Άνω Κάνιανη ή Οινοχώρι (870 μ.) του Δήμου Δελφών, τ ην Καλοσκοπή ή Κουκουβίστα (1.140 μ.), η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ”Το Μπαλκόνι της Γκιώνας”, το θρυλικό ”Χάνι της Γραβιάς” στην Φωκίδα, την Ι. Μ Παναγίας Δαμάστας και τ α Ιαματικά Λουτρά Καλλιδρόμου.