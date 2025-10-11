Τσουχτερά πρόστιμα σε «ξεχασιάρηδες» για ΚΤΕΟ, ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη – Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα

Σε πλήρη λειτουργία τίθεται ο σαρωτικός μηχανισμός ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό οχημάτων που κυκλοφορούν παράνομα στους ελληνικούς δρόμους. Οι έλεγχοι θα γίνονται αυτόματα κάθε έξι μήνες, και ξεκινούν από φέτος.

Αρχικά οι διασταυρώσεις θα εστιάζουν σε οχήματα τα οποία κυκλοφορούν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, ή έχουν δηλωθεί σε ακινησία για αποφυγή καταβολής τελών κυκλοφορίας. Από το 2026 θα επεκταθούν και σε οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ. Τα πρόστιμα θα φτάνουν έως 1.000 ευρώ, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα έχουν δικαίωμα ενημέρωσης και ένστασης κατά της βεβαίωσης παράβασης.

Νέα υπουργική απόφαση (175625 ΕΞ 2025), η οποία συνυπογράφεται από τους υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας Γεώργιο Κώτσηρα, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Υποδομών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτριο Παπαστεργίου, και τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γεώργιο Πιτσιλή, περιγράφει πώς θα διενεργούνται οι έλεγχοι.

ΠΗΓΗ athensmagazine.gr