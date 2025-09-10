Μακροζωία: Τα 3 βασικά μυστικά για να φτάσουμε τα 100

H μακροζωία έχει αναδειχθεί σε ιερό δισκοπότηρο των καιρών μας. Σύμφωνα με γαλλική έρευνα που έγινε στις “γαλάζιες ζώνες” υπάρχουν τρία μυστικά για να εξασφαλιστεί.

Το να φτάσουμε -ή και να ξεπεράσουμε- τα 100 είναι η νέα εμμονή της εποχής μας. Για αυτό και το δημοφιλές γαλλικό μέσο Legend -με πάνω από ένα εκατομμύριο followers στο Instagram- έθεσε το ερώτημα στον Christophe de Jaeger, ιατρό φυσιολόγο παθιασμένο με τη βελτιστοποίηση και την ενίσχυση του “κεφαλαίου υγείας” μας και ειδικό στη γήρανση, αν υπάρχουν μυστικά για να εξασφαλίσει κανείς τη μακροζωία. Ο de Jaeger που έχει μελετήσει εντατικά τα μυστικά της μακροζωίας αποκάλυψε το μυστήριο της γήρανσης: «Γερνάμε όλοι διαφορετικά επειδή o καθένας από μας έχει τη δική του βάση». Είναι λοιπόν πρωταρχικής σημασίας να προσαρμόζει κανείς τις συνήθειές του σύμφωνα με τον οργανισμό του.

