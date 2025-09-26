Airbnb: Ξαφνικός θάνατος για χιλιάδες καταλύματα την 1η Οκτωβρίου

Την 1η Οκτωβρίου όσοι ιδιοκτήτες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb δεν τα έχουν χαρακτηρίσει ως κύριας χρήσης, όπως ορίζει η νομοθεσία, θα βγουν αυτόματα από τις λίστες της ΑΑΔΕ και θα θεωρούνται παράνομα.

Όπως εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε ηλεκτρονικό έλεγχο και όσα καταλύματα δεν αναφέρονται στη βάση δεδομένων της ως «κύριας χρήσης» θα διαγράφονται αυτόματα. Αμέσως μετά, η ΑΑΔΕ θα ενημερώσει και τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, οι οποίες θα τα «κατεβάσουν».

«Ο νόμος θα ισχύσει για όλους», είπε χαρακτηριστικά η κα. Κεφαλογιάννη.

Για κάθε παράβαση, το πρόστιμο θα ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες ευρώ

Η διαδικασία για τα Airbnb

Αμέσως μετά την εξέλιξη αυτή, όπως εξήγησε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου, Βάσια Κουτσούκου, θα ξεκινήσουν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι από μικτά κλιμάκια, τόσο της ΑΑΔΕ όσο και του Υπουργείου Τουρισμού, αλλά και αυτοτελώς. Έλεγχοι θα γίνονται επίσης έπειτα από καταγγελίες. Για κάθε παράβαση, το πρόστιμο θα ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες ευρώ.

