Τα SOS για τα Αirbnb – Αναλυτικός οδηγός

Με έναν αναλυτικό οδηγό, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποσαφηνίζει το φορολογικό καθεστώς που ισχύει για ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb, μετά τις αλλαγές που εφαρμόζονται από 1η Ιανουαρίου 2024.

Τα SOS για τα Αirbnb

Ο οδηγός εξηγεί πότε μια μίσθωση θεωρείται βραχυχρόνια, πότε το εισόδημα κατατάσσεται ως επιχειρηματική δραστηριότητα, πότε επιβάλλεται ΦΠΑ, καθώς και πώς δηλώνονται ακυρώσεις ή ανανεώσεις συμβολαίων.

1. Από 1.1.2024 και εφεξής, ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτου διάρκειας έως και 59 ημερών, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην των κλινοσκεπασμάτων. Άρα, από 1.1.2024 ο χαρακτηρισμός μιας μίσθωσης ως βραχυχρόνιας ή μη είναι ανεξαρτήτως από το αν η μίσθωση συνάπτεται ή όχι μέσω ψηφιακής πλατφόρμας .Διευκρινίζεται, επίσης, ότι το όριο των 59 ημερών αναφέρεται στη διάρκεια κάθε μίσθωσης κι όχι στο σύνολο των ημερών που ένα ακίνητο δύναται να μισθώνεται βραχυχρόνια μέσα στο έτος.

