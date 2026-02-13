Τελευταία Νέα
Πάτησε «φρένο» ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο – Στα ύψη όμως οι τιμές ενοικίων και τροφίμων, με νέο «άλμα» για το μοσχάρι

Μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού στις τιμές καταναλωτή δείχνουν τα στοιχεία Ιανουαρίου της ΕΛΣΤΑΤ που ανακοινώθηκαν σήμερα (12.02.2026), αλλά η καθημερινότητα εξακολουθεί να πιέζεται από ακριβότερα τρόφιμα, ενοίκια και υπηρεσίες.

Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,5% τον Ιανουάριο 2026, από 2,7% τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025, το γενικό επίπεδο τιμών υποχώρησε κατά 0,8%, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με τις χειμερινές εκπτώσεις στην ένδυση και υπόδηση.

Η εικόνα, όμως, δεν είναι ομοιόμορφη. Σε ετήσια βάση, τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά αυξήθηκαν κατά 4,5%, με έντονες ανατιμήσεις σε βασικές κατηγορίες. Ενδεικτικά, το μοσχάρι καταγράφει άνοδο 25,4%, ο καφές 17,7%, οι σοκολάτες 20,3% και τα φρούτα 11,8%. Παράλληλα, η εστίαση συνεχίζει να ανεβαίνει, καθώς οι τιμές σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και ταχυφαγεία είναι υψηλότερες κατά 7,5% σε σύγκριση με πέρσι.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
