Ελλάδα – Ιταλία 12-5: Ιστορικό χάλκινο μετάλλιο της εθνικής στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο

Με φοβερές άμυνες στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο στο Βελιγράδι, η Ελλάδα κέρδισε το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση.

Ήταν το πρώτο! Η Ελλάδα ταξίδεψε στο Βελιγράδι ψάχνοντας το παρθενικό της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών και τελικά επιστρέφει στη χώρα με το χάλκινο.

Η Ελλάδα που έχει Ολυμπιακό μετάλλιο και 4 σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα έχει και πλέον σε Ευρωπαϊκό και το έκανε με εμφατικό τρόπο.

Στον μικρό τελικό της Κυριακής (25/1) κέρδισε 12-5 την Ιταλία και ανέβηκε στο 3ο σκαλί του βάθρου.

Η εξέλιξη του σκορ: 0-1 Γκιουβέτσης (π.π.), 0-2 Κάκαρης (φουνταριστός), 0-3 Αργυρόπουλος (π.π.), 0-4 Αργυρόπουλος (π.π.), 1-4 Φερέρο (πέναλτι), 1-5 Καλογερόπουλος (π.π.), 1-6 Παπαναστασίου (κόντρα), 1-7 Καλογερόπουλος (π.π.), 2-7 Κοντέμι (π.π.), 2-8 Κάκαρης (φουνταριστός), 3-8 Κοντέμι (π.π.), 3-9 Γκιουβέτσης (περιφέρεια), 3-10 Νικολαϊδης (π.π.), 4-10 Φερέρο (περιφέρεια), 4-11 Αργυρόπουλος (π.π.), 5-11 Μπαλτζαρίνι (π.π.), 5-12, Αργυρόπουλος (π.π.).

Η εθνική είχε 8/12 με παίκτη παραπάνω, 1 γκολ από την περιφέρεια, 2 από θέση φουνταριστού και 1 στην κόντρα.

Η Ιταλία είχε 3/17 με παίκτη παραπάνω, 1/1 πέναλτι και 1 γκολ από την περιφέρεια.

Τα οχτάλεπτα: 4-1, 3-1, 3-2, 2-1

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης , Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 4 , Παπαναστασίου 1 , Γκίλλας , Καλογερόπουλος 2, Χαλυβόπουλος , Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος.

ΙΤΑΛΙΑ (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Αλεζιάνι, Ντελ Μπάσο, Φερέρο 2, Ντι Σόμα, Ντόλτσε, Τζιανάτσα, Ιόκι Γκράτα, Μπρούνι, Κοντέμι 2, Καρνεζέκι, Ντε Μικέλις, Μπαλτζαρίνι 1