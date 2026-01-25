Επιστρατεύονται δορυφόροι και κτηματολόγιο για τον έλεγχο των αγροτικών ενισχύσεων

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών στον τρόπο ελέγχου και καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων προς τους αγρότες, με τη βοήθεια δορυφόρων, και έντονο ψηφιακό χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά, με τη χρήση υψηλής ανάλυσης εικόνων από μικροδορυφόρους και δορυφόρους, καθώς και τα δεδομένα του ενεργού πλέον ελληνικού Κτηματολογίου, το κράτος αποκτά σαφή και ακριβή εικόνα για τους αγρότες και τις εκτάσεις τους: ποια έκταση είναι καλλιεργήσιμη, ποια αποτελεί βοσκότοπο, ποια έχει άλλη χρήση και ποια δεν συνδέεται με γεωργική δραστηριότητα.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται μέσα από συντονισμένη συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ΑΑΔΕ. Το σχέδιο, που έχει λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύει στην πλήρη εναρμόνιση της χώρας με την Κοινή Αγροτική Πολιτική και κυρίως στην προστασία των πραγματικών παραγωγών.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ