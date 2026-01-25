Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
25
Ιανουάριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Επιστρατεύονται δορυφόροι και κτηματολόγιο για τον έλεγχο των αγροτικών ενισχύσεων

Share

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών στον τρόπο ελέγχου και καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων προς τους αγρότες, με τη βοήθεια δορυφόρων, και έντονο ψηφιακό χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά, με τη χρήση υψηλής ανάλυσης εικόνων από μικροδορυφόρους και δορυφόρους, καθώς και τα δεδομένα του ενεργού πλέον ελληνικού Κτηματολογίου, το κράτος αποκτά σαφή και ακριβή εικόνα για τους αγρότες και τις εκτάσεις τους: ποια έκταση είναι καλλιεργήσιμη, ποια αποτελεί βοσκότοπο, ποια έχει άλλη χρήση και ποια δεν συνδέεται με γεωργική δραστηριότητα.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται μέσα από συντονισμένη συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ΑΑΔΕ. Το σχέδιο, που έχει λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύει στην πλήρη εναρμόνιση της χώρας με την Κοινή Αγροτική Πολιτική και κυρίως στην προστασία των πραγματικών παραγωγών.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode