ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ευρωπαϊκή διάσταση της Καλαμάτας στο επίκεντρο του Μουσικού Σχολείου

Στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας» πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η 2η δράση του σχολείου στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2025-2026».

623098676 1391861562636523 9160089864977906322 n

Στη δράση, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Καλαμάτας, συμμετέχει ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Κλιματικής Ουδετερότητας, Βασίλειος Παπαευσταθίου,  παρουσιάζοντας το όραμα και τις δράσεις μας ως μία από τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

623364606 1391861522636527 1476253810009855460 n

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι νέοι άνθρωποι να ενημερώνονται, να εμπνέονται και να γίνονται συμμέτοχοι στην κοινή προσπάθεια για μια πόλη πιο πράσινη, πιο ανθεκτική, πιο δίκαιη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Παπαευσταθίου, ο οποίος εξέφρασε θερμά συγχαρητήρια στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, στον Διευθυντή και σε όλες τις εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτικούς για την υποδειγματική διοργάνωση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράστηκαν προς την κα. Μάρθα Αμάντα Σμέρλα για την εξαιρετική συνεργασία και την ουσιαστική συμβολή της στην επιτυχία της δράσης. Ευχαριστίες, επίσης, δόθηκαν στον κ. Οδυσσέα Σπηλιόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή και Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για την διάλεξη σχετικά με το θεσμικό σύστημα και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τους μαθητές και εκπαιδευτικούς από το 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας και το 1ο ΓΕΛ Καλαμάτας για την παρουσία και τη συμμετοχή τους.

622704046 1391861535969859 2780372967080931018 n

Η εκδήλωση είναι διαθέσιμη εδώ: https://youtu.be/p7WNCj_unHY?si=vPGQaFUFTbEjnn3q

