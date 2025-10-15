Η Καλαμάτα στο διεθνές προσκήνιο της μεσογειακής διατροφής με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου (video)

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για το μέλλον της γεωργίας και της γαστρονομίας βρέθηκε η Καλαμάτα, με «όχημα» τη μεσογειακή διατροφή, χάρη στο 6ο συνέδριο «Tomorrow Tastes Mediterranean», που διοργάνωσε το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου σε συνεργασία με το Κέντρο Μεσογειακής Διατροφής Torribera. Το συνέδριο αποτέλεσε πρωτοβουλία του Culinary Institute of America και του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης.

Όπως σημείωσε ο κ. Τσορώνης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST, μέσω του συνεδρίου δημιουργήθηκαν σημαντικές προϋποθέσεις «εξωστρέφειας για τη Μεσσηνία, την Καλαμάτα, την Κορώνη, την Πύλο του Νέστορα” με την αρωγή και της τοπικής κοινωνίας, από τον Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας έως το Πανεπιστήμιο. Ο υπεύθυνος αγροδιατροφικών δράσεων του ΙΚΒΚΚ επεσήμανε ότι τα πολλά και ουσιαστικά συμπεράσματα του συνεδρίου περνούν πλέον στο στάδιο της αξιοποίησης. Όπως τόνισε, έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες που τεκμηριώνουν τα οφέλη της μεσογειακής δίαιτας, ωστόσο «αν θέλουμε να έρθει πιο κοντά η μεσογειακή δίαιτα πρέπει να δούμε και άλλους πυλώνες που έχουν να κάνουν με την παράδοση, την ιστορία, την βιωσιμότητα, τις τοπικές κοινωνικές, την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών, τις τοπικές παραγωγές που κάνουν εποχιακά προϊόντα και στηρίζουν την μεσογειακή δίαιτα» πυλώνες που θα πρέπει να συνδεθούν με την υγεία.

Οι συνέργειες κάνουν τη διαφορά υπογράμμισε ο κ. Τσορώνης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων, οι οποίοι αγκάλιασαν την πρωτοβουλία, συμβάλλοντας σε μια δράση με έντονο πνεύμα εξωστρέφειας για τη Μεσσηνία.

Μια ακόμη σημαντική διάσταση προσέφερε η Ανοικτή Ακαδημία Ελαιόλαδου, που διοργανώθηκε από τον ΑΣ Ένωση Μεσσηνίας. Μέσα από αυτήν, τα τοπικά προϊόντα ήρθαν στο προσκήνιο και η περιοχή αποτέλεσε επίκεντρο διεθνών διοργανώσεων, δημιουργώντας μια γόνιμη διασύνδεση. «Είναι σημαντικό να διαφημίσουμε τη Μεσσηνία και με τέτοιες δράσεις» επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η εκπαίδευση είναι ένας από τους πυλώνες» κάτι που επιδιώκεται μέσω ενός ακόμη πολύ φιλόδοξου προγράμματος που υλοποιείται με τα οινοποιεία της περιοχής.