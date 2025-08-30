Iδρυση νέου ΟΣΕ – Παρουσιάστηκε η Διοίκηση της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Α.Ε.»

Μετά τη συγχώνευση ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ, ιδρύθηκε ο νέος ενιαίος φορέας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με στόχο του είναι η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής ασφάλειας και η εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η νέα εταιρεία,όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, δημιουργήθηκε βάσει των νόμων 5167/2024 και 5220/2025 και φιλοδοξεί να αποτελέσει το βασικό όχημα για την εποπτεία, την ασφάλεια και την αξιολόγηση του προσωπικού στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Τη θέση του προέδρου αναλαμβάνει ο καθηγητής του ΟΠΑ Γιώργος Ιωάννου, με πλούσια εμπειρία σε διοίκηση οργανισμών και ενεργειακές αγορές. Διευθύνων σύμβουλος τοποθετήθηκε ο Χρήστος Παληός, πολιτικός μηχανικός με MBA και εμπειρία από την ηγεσία της ΕΡΓΟΣΕ, ενώ αντιπρόεδρος αναλαμβάνει η Χρύσα (Κρίστη) Αγαπητού, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με ειδίκευση στη διαχείριση κρίσεων.

Στη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου ορίζεται ο Ευάγγελος Χριστογιάννης, πολιτικός μηχανικός με πολυετή πορεία στον ΟΣΕ, ενώ μέλη του Δ.Σ. είναι οι: Αθανάσιος Στάβερης, ειδικός στην κυβερνοασφάλεια, Κατερίνα Δεμερούτη, στέλεχος με εμπειρία στις δημόσιες συγκοινωνίες, και Μάριος Μπόμπουλος, ηλεκτρολόγος μηχανικός με διεθνή εμπειρία σε έργα σιδηροδρόμων και ενέργειας.

Η νέα διοίκηση καλείται να υλοποιήσει το όραμα για έναν σύγχρονο, ασφαλή και αποδοτικό ελληνικό σιδηρόδρομο, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των πολιτών και τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς.