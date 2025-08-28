Κ. Καραγκούνης: «Το νέο εργασιακό νομοσχέδιo προστατεύει τους εργαζόμενους» | Ο Υφυπουργός Εργασίας στην τηλεόραση BEST για τα όσα προωθούνται (video)

Για 87 διατάξεις- μπορεί και να αυξηθούν- στο εργασιακό νομοσχέδιο που φέρνουν «επανάσταση» και στοχεύουν στην προστασία των εργαζομένων αλλά και στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, και παράλληλα αλλάζουν την κουλτούρα της απασχόλησης μίλησε ο Κώστας Καραγκούνης, στην τηλεόραση BEST. Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απαντώντας στο ερώτημα κατά πόσον το νέο νομοσχέδιο θα ανατρέψει εργασιακά κεκτημένα, τόνισε πως «όχι μόνο δεν ανατρέπονται… αλλά ο βασικός στόχος αυτού του νομοσχεδίου είναι η πραγματική ενίσχυση των εργαζομένων και βεβαίως η διευκόλυνση των επιχειρήσεων γιατί πράγματα υπάρχουν παθογένειες χρόνιες».

Ως ένα πλέγμα προστασίας για τους εργαζόμενους παρουσίασε το νέο νομοσχέδιο ο κ. καραγκούνης επισημαίνοντάς μεταξύ άλλων πως «Έχουμε προβλέψει να υπάρχουν εύκολες και γρήγορα προσλήψεις, να μειώσουμε την γραφειοκρατία των επιχειρήσεων, να εκσυγχρονίσουμε τις εργατικές διατάξεις, να δώσουμε ιδιαίτερα έμφαση στην ενίσχυση των εργαζομένων» εστιάζοντας σε επιδόματα όπως λοχείας, κυοφορίας, άδεια μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες κα.

Αρκετή συζήτηση έχει προκαλέσει η ρύθμιση που επιτρέπει την υπερωριακή απασχόληση έως 4 ώρες ημερησίως (αντί για 3 που ίσχυε), με ανώτατο όριο 150 ώρες τον χρόνο. Αυτό μεταφράζεται σε 37,5 ημέρες ετησίως όπου ένας εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί έως και 13 ώρες. Ο κ. Καραγκούνης αναφέρθηκε στη μια αλλαγή που φέρνει το ν/σ σημειώνοντας πως «προβλέπεται μια ώρα επιπλέον υπερωριακής απασχόλησης, δηλαδή από τις 3 στις 4… Δεν μπορεί να δουλεύει ένας εργαζόμενος 13 ώρες συνέχεια» καθώς και το γεγονός πως «θα έχει προσαύξηση το ημερομίσθιο του κατά 40%».

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗ

Ψηλά στην ατζέντα και η ψηφιακή κάρτα εργασίας με τον υφυπουργό να παρουσιάζει δεδομένα που αφορούν στο πρώτο 6μηνο του έτους κατά το οποί «είχαμε δηλωθείσες πάνω από 2.040.000 εκατομμύρια υπερωρίες. Πολλές επιχειρήσεις επειδή έχει εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα να θελήσουν κάποιο να προχωρήσουν σε μείωση αποδοχών, ακριβώς επειδή δηλώνονται περισσότερες υπερωρίες» μια καταχρηστική όπως είπε διαδικασία «εδώ προβλέπουμε συγκεκριμένη διάταξη όπου η μείωση των αποδοχών αμέσως μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, θεωρείται μονομελής βλαπτική μεταβολή.»

Κρίσιμο το ζήτημα της ασφάλειας των εργαζομένων. «Αλλάζουμε τις διατάξεις 40 και πλέον ετών» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καραγκούνης και σημείωσε πως έρχονται σχετικά διατάγματα που αφορούν σε αμίαντο και μόλυβδο.

«Δίνομε ιδιαίτερα έμφαση στην κουλτούρα της απασχόλησης» είπε και διευκρίνισε πως πλέον οι υποδείξεις από τους τεχνικούς ασφαλείας και τους γιατρούς ασφαλείας πλέον θα γίνονται μόνο εγγράφως ώστε να υπάρχει συγκεκριμένος έλεγχος και υποδείξεις για οπουδήποτε πρόβλημα και επιχείρηση που διαβλέπει. Θωρακίζουμε και αναβαθμίζουμε τον συντονιστή ασφαλείας». Στόχος η μείωση του υψηλού αριθμού ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Ορίζεται ως όριο εργαζομένων τα 50 άτομα, αντί 20, δίδεται έμφαση στην παροχή μαθημάτων πρώτων βοηθειών για να εκφράσει την πεποίθηση πως «εάν μεταφέρουμε την κουλούρα πρόληψης θα σωθούν πάρα πολλές ζωές».