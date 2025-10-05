ΥΠΕΘΟ: Νέο «παράθυρο» για φοροαπαλλαγή 7 έτη – Ποιοι κερδίζουν

Ευκολότερη γίνεται η επιστροφή στην πατρίδα, για όσους θέλουν να κάνουν χρήση των φορολογική κινήτρων επαναπατρισμού.

Με διάταξη που ψηφίστηκε στον νέο Τελωνειακό Κώδικα, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταργεί τον όρο για τη δημιουργίας «νέας» θέσης εργασίας. Οι δικαιούχοι θα αρκεί πλέον να καλύψουν μια θέση εργασίας στην Ελλάδα, ακόμα και αν αυτή προϋπήρχε.

Την ίδια στιγμή, η ΑΑΔΕ πατά το «κουμπί» της ψηφιακής εποχής στα κίνητρα επαναπατρισμού. Από 3 Οκτωβρίου η φοροαπαλλαγή γίνεται πλέον… online: η αίτηση για το καθεστώς 50% απαλλαγής φόρου (άρθρο 5Γ ΚΦΕ) υποβάλλεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, χωρίς ραντεβού σε ΔΟΥ, χωρίς ορισμό εκπροσώπου στην Ελλάδα και χωρίς στοίβες δικαιολογητικών.

Η οθόνη αντικαθιστά το γκισέ

Με ρύθμιση στον νέο Τελωνειακό νόμο, η απαλλαγή δεν συνδέεται πλέον αποκλειστικά με newly-created θέσεις. Έτσι εταιρείες μπορούν να επαναπατρίσουν έμπειρα στελέχη σε ήδη υφιστάμενα πόστα, αυξάνοντας την ευελιξία της αγοράς.

Η απαλλαγή θα ισχύει πλέον και για υφιστάμενα «πόστα». Ο εργοδότης δεν χρειάζεται πια να αποδείξει ότι αυξάνει το προσωπικό. Θα αρκεί να προσλάβει επαναπατριζόμενο Έλληνα εργαζόμενο, ή να τον εγκαταστήσει σε θέση και ρόλο που ήδη υπάρχει, δίνοντας τεράστια ευελιξία κυρίως σε μεγάλες, αυστηρά ρυθμιζόμενες εταιρίες.

Οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν τη διαδρομή «Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ειδικό τρόπο φορολόγησης». Η απόφαση εκδίδεται άμεσα μόλις διασταυρωθούν τα κριτήρια· αν απαιτούνται έξτρα έγγραφα, ανεβαίνουν ηλεκτρονικά.

