Μεγάλος νικητής των εσωκομματικών της ΝΔ ο Γρηγόρης Δημητριάδης

Με ένα σπρίντ 100 ημερών, ο Γρηγόρης Δημητριάδης κατάφερε να αφήσει σαφές και ισχυρό αποτύπωμα στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή που ξεκινάει για τη γαλάζια παράταξη.

Μέσα σε περίπου τρεις μήνες, ο πρώην διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού έδειξε πως είναι «πανταχού παρών» οργώνοντας την Ελλάδα. Από το «στρατηγείο» στο Κολωνάκι πέρασαν όλα τα κορυφαία στελέχη της βάσης του κόμματος. Κινητοποίησε τον γαλάζιο μηχανισμό και τελικά κατάφερε να συμβάλει καθοριστικά στην εκλογή περισσότερων από 600 συνέδρων, σε σύνολο 1.100. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, άλλωστε, έχει μακρά κομματική πορεία που ξεκινά από την ΟΝΝΕΔ και τη ΔΑΠ, ενώ ακόμη και κατά την περίοδο που υπηρετούσε στο Μέγαρο Μαξίμου, διατήρησε τις σχέσεις του με στελέχη του κόμματος απο κάθε βαθμίδα. Άνθρωποι που γνωρίζουν καλά την «φυσιογνωμία» των νέων συνέδρων μας λένε πως δεν υπάρχουν άλλες ισχυρές τάσεις πλην της τάσης Δημητριάδη η οποία στηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έχει σαφή αναφορά προς τον πρωθυπουργό.