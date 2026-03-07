Τελευταία Νέα
Μια ανάσα από την επιστροφή της «Μαύρης Θύελλας» στη Super league | 0-1 προηγείται του Πανιωνίου στο ημίχρονο η Καλαμάτα | Δείτε τις φάσεις (video)

Λίγα λεπτά μόνο χωρίζουν τη Μαύρη Θύελλα από την μεγάλη επιστροφή στα σαλόνια της Super league μετά από 26 χρόνια. Στο πρώτο ημίχρονο προηγείται στη Νέα Σμύρνη του Πανιωνίου με 0-1.

Δείτε τις φάσεις και το γκολ

Το σημερινό ντέρμπι προβάλλεται LIVE από την τηλεόραση BEST μέσω του Action24.

https://best-tv.gr/home/best-live-tv/

ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΛΕΠΤΑ – ΜΕ ΔΕΚΑ ΠΑΙΚΤΕΣ Ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
Με πολλά και σκληρά μαρκαρίσματα εξελίχθηκαν τα πρώτα λεπτά του αγώνα, δίχως κάποια ευκαιρία.
Ένταση στο 18ο λεπτό, οδήγησε στην αποβολή του Κολοβού του Πανιωνίου, με κόκκινη κάρτα για χτύπημα στο πρόσωπο στον Μάντζη. Είχε προηγηθεί κίτρινη κάρτα σε βάρος του για αψιμαχία μετά από φάουλ που έκανε στον Στρούγγη.

Στο 26′ η σέντρα του Γιάκοβλεφ πέρασε από όλους

Στο 29′ η κεφαλιά του Μάντζη ήταν αδύναμη

Στο 31′  σουτ Γιακόβλεφ από διαγώνια θέση, η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα άουτ

Στο 37΄ με υπερένταση έδιωξε ο Γιαννακόπουλο την κεφαλιά του Στρούγγη

Γκοοοολλλ στο 38′ η πάσα του Μάντζη βρήκε τον Μορέιρα μέσα στην περιοχή, κι από κοντά  ο τελευταίος νίκησε τον αντίπαλο πορτέρο για το 0-1.

Νευρικό το κλίμα στον πάγκο του Πανιωνίου. Στο 39′ ο κ. Βεργέτης έδειξε κόκκινο σε άνθρωπο του συλλόγου της Νέας Σμύρνης, για διαμαρτυρίες.

Στο 42′  ο Μόρσεϊ αντίκρυσε την κίτρινη κάρτα

Λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου σε μια στημένα φάση για τον Πανιώνιο, ο Αυλωνίτης έπιασε την κεφαλιά, ο Στρούγγης στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε την μπάλα προς την εστία του, με τον Γκέλιο να παραχωρεί κόρνερ στους γηπεδούχους.

ΗΜΙΧΡΟΝΟ (0-1)

Χωρίς αλλαγές η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου για τις δυο ομάδες.

Παραμένει το 0-1 υπέρ της Καλαμάτας

Στο 64′ ο ρέφερι της αναμέτρησης έδειξε κίτρινη κάρτα στον Καλουτσικίδη

Λίγο πριν συμπληρωθούν 70λεπτά αγώνα, η κεφαλιά του Παμλίδη πέρασε άουτ
Στο 74′ η κεφαλιά του Στρούγγη ήταν άστοχη
Χαμένη ευκαιρία με τον Φοκάμ στο 77′, σε εκτέλεση φάουλ
Στο 84ο λεπτό του αγώνα, ο Κωτσόπουλος έλαβε κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Γιαννακόπουλο, ο οποίος αισθάνθηκε πόνο, αλλά συνεχίζει κανονικά στο παιχνίδι
Αποβλήθηκε ο Ευριπίδης Τσιμπανάκος της Καλαμάτας μετά από ένταση με οπαδός στις κερκίδες
Στο 91′ κίτρινη κάρτα έδειξε ο ρέφερι στον Κιάκο

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Διαιτησία: Βεργέτης, Φωτόπουλος, Στάικος.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Μιράντα, Οικονόμου, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Κατάλντι, Μάντζης, Μορέιρα, Τσέλιος, Μ. Μορέιρα.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Αυλωνίτης, Ζούλιας, Σαραμαντάς, Μπελμόντ, Ντίας, Κολοβός, Γιακόβλεφ, Μόρσεϊ, Μωραΐτης.

Η πορεία έως τώρα

1η Αγωνιστική:

Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 1-1

Καλαμάτα – Πανιώνιος 0-2

2η Αγωνιστική:

Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα 0-3

Πανιώνιος – Μαρκό 0-0

3η Αγωνιστική:

Καλαμάτα – Μαρκό 2-0

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 2-1

4η Αγωνιστική:

Πανιώνιος – Καλαμάτα

5η Αγωνιστική:

Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’

Μαρκό – Πανιώνιος

6η Αγωνιστική:

Μαρκό – Καλαμάτα

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Καλαμάτα 31
  2. Πανιώνιος 26
  3. Μαρκό 18
  4. Ολυμπιακός Β’ 18
