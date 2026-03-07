Μια ανάσα από την επιστροφή της «Μαύρης Θύελλας» στη Super league | 0-1 προηγείται του Πανιωνίου στο ημίχρονο η Καλαμάτα | Δείτε τις φάσεις (video)

Στο 26′ η σέντρα του Γιάκοβλεφ πέρασε από όλους

Στο 29′ η κεφαλιά του Μάντζη ήταν αδύναμη

Στο 31′ σουτ Γιακόβλεφ από διαγώνια θέση, η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα άουτ

Στο 37΄ με υπερένταση έδιωξε ο Γιαννακόπουλο την κεφαλιά του Στρούγγη

Γκοοοολλλ στο 38′ η πάσα του Μάντζη βρήκε τον Μορέιρα μέσα στην περιοχή, κι από κοντά ο τελευταίος νίκησε τον αντίπαλο πορτέρο για το 0-1.

Νευρικό το κλίμα στον πάγκο του Πανιωνίου. Στο 39′ ο κ. Βεργέτης έδειξε κόκκινο σε άνθρωπο του συλλόγου της Νέας Σμύρνης, για διαμαρτυρίες.

Στο 42′ ο Μόρσεϊ αντίκρυσε την κίτρινη κάρτα

Λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου σε μια στημένα φάση για τον Πανιώνιο, ο Αυλωνίτης έπιασε την κεφαλιά, ο Στρούγγης στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε την μπάλα προς την εστία του, με τον Γκέλιο να παραχωρεί κόρνερ στους γηπεδούχους.

ΗΜΙΧΡΟΝΟ (0-1)