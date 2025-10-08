Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος τα χρέη για τους κληρονόμους – Tι αλλάζει

Σε μία από τις σημαντικότερες θεσμικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών προχωρά το υπουργείο Δικαιοσύνης: την πλήρη αναθεώρηση του Κληρονομικού Δικαίου. Το νέο νομικό πλαίσιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός των επόμενων μηνών και να ψηφιστεί έως τα τέλη του 2025, με ισχύ από τις αρχές του 2026.

Οι κληρονόμοι δεν θα επωμίζονται τα χρέη

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, οι οφειλές του θανόντος θα εξοφλούνται αποκλειστικά από την κληρονομιαία περιουσία, χωρίς προσωπική ευθύνη των δικαιούχων. Εάν το ύψος των χρεών υπερβαίνει την αξία της περιουσίας, το υπόλοιπο θα διαγράφεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται οικονομική συμμετοχή των κληρονόμων.

Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή εισηγείται τη δημιουργία ενός διαφανούς και αυτοματοποιημένου μηχανισμού εκκαθάρισης, ώστε οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται ταχύτερα και χωρίς δικαστική εμπλοκή. Οι πιστωτές και το Δημόσιο θα αποζημιώνονται μόνο από το ενεργητικό της κληρονομιάς, ενώ οι κληρονόμοι θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση της περιουσίας, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο.

