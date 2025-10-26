«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων

Κινδύνους στην ομαλή τροφοδοσία των νοσοκομείων με φάρμακα βλέπει η φαρμακοβιομηχανία, καθώς οι πληρωμές των νοσοκομείων παραμένουν «παγωμένες» από πέρυσι, ενώ την ίδια στιγμή οι υποχρεωτικές επιστροφές για το clawback του δευτέρου εξαμήνου του 2024 αναμένεται να φτάσουν το 75,5%, όταν οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη υπόσχονταν επιστροφές μέχρι 69%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους ξεπερνούσαν στο τέλος Αυγούστου φέτος το 1,6 δις. ευρώ, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί από το ποσό αυτό οι υποχρεωτικές επιστροφές rebate και clawback. Από το συνολικό ποσό, η φαρμακοβιομηχανία υπολογίζει πως οι οφειλές για φάρμακα ξεπερνούν το 1,2 δις. ευρώ.

Στα προβλήματα ρευστότητας των φαρμακευτικών εταιρειών αναφέρεται επιστολή του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) προς τον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, επισημαίνοντας ότι οι οφειλές από ληξιπρόθεσμες προμήθειες των νοσοκομείων έχουν περάσει πλέον τους 10 μήνες, ενώ την ίδια στιγμή οι επιβαρύνσεις clawback ήδη για το πρώτο εξάμηνο της περασμένης χρονιάς ήταν 79% για φάρμακα αξίας άνω των 30 ευρώ, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται υπέρμετρα τα πρωτότυπα φάρμακα που βρίσκονται υπό προστασία πατέντας.