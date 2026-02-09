Πάνω από 3.000 λουκέτα σε φούρνους και ζαχαροπλαστεία τα τελευταία 2,5 χρόνια

Ένα χρόνο μετά την ανοιχτή επιστολή – σήμα κινδύνου που είχε στείλει τον περασμένο Μάρτιο στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ένωση Επιχειρήσεων Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής (ΕΕΠΑΖ) η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί αλλά, αντιθέτως, επιβεβαιώνει τον φόβο που έχει εκφράσει η Ένωση ότι τα ζαχαροπλαστεία, οι φούρνοι αλλά και τα πρατήρια τους απειλούνται με αφανισμό.

Περισσότερα από 3.000 αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και πρατήρια του κλάδου έχουν βάλει λουκέτο μόνο τους τελευταίους 30 μήνες στην Ελλάδα, ενώ ο ρυθμός των νέων λουκέτων είναι πλέον τέτοιος που οδηγεί μαθηματικά στον αφανισμό του κλάδου. Η κραυγή αγωνίας της ΕΕΠΑΖ από την πρώτη ημέρα ίδρυσής της, το 2023, αφορά μια πραγματικότητα, που προκαλεί ασφυξία στην πιο παραδοσιακή και αγαπητή μορφή επιχείρησης: τον φούρνο και το ζαχαροπλαστείο.

Η Ένωση υπογραμμίζει «Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι θέσεις και προτάσεις της ΕΕΠΑΖ που απαξιώθηκαν όταν είχαν δημόσια παρουσιαστεί, υιοθετούνται σήμερα από τους τότε επικριτές τους. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, αφού ο κοινός στόχος είναι η διάσωση των επιχειρήσεων του κλάδου».

