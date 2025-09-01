Πώς η εγκατάλειψη της υπαίθρου τροφοδότησε τις φονικές πυρκαγιές στην Ευρώπη

Σε ένα συμπέρασμα που θα πρέπει να χτυπήσει «καμπανάκι» στην Ευρώπη καταλήγει έρευνα των Financial Times, οι οποίοι σημειώνουν πως οι φονικές πυρκαγιές που μαίνονταν αυτό το καλοκαίρι τροφοδοτήθηκαν από μια μακρά περίοδο εγκατάλειψης αγροτικών κοινοτήτων της ηπείρου.

Έχουμε περάσει από τις πολύ συχνές αλλά μικρές πυρκαγιές, που δεν προκαλούσαν μεγάλα προβλήματα, σε πυρκαγιές που είναι τεράστιες και πολύ έντονες

Τα ρεκόρ καύσωνα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή προκάλεσαν τις πυρκαγιές που σκότωσαν κατοίκους και πυροσβέστες από την Ισπανία έως την Τουρκία, αλλά υπουργοί και εμπειρογνώμονες λένε ότι οι πυρκαγιές ήταν ιδιαίτερα καταστροφικές επειδή εξαπλώθηκαν ανεμπόδιστα σε εγκαταλελειμμένες αγροτικές εκτάσεις.

