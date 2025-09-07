Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχολικά είδη: Πού θα κυμανθούν φέτος οι τιμές

Στις 11 Σεπτεμβρίου οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία, όμως οι γονείς ήδη μετρούν το ποσό που θα χρειαστεί να διαθέσουν για τα βασικά σχολικά είδη.

Μετά τις περσινές αυξήσεις, που κινήθηκαν από 10% έως 22%, οι τιμές ανεβαίνουν ξανά φέτος, ξεπερνώντας σε ορισμένες περιπτώσεις το 20%.

Οι ανατιμήσεις είναι εμφανείς σε καθημερινά προϊόντα που χρησιμοποιούν όλοι οι μαθητές:

  • Μηχανικό μολύβι: από 4,99€ το 2024, φέτος στα 5,59€ (+12%).

  • Τετράδιο σπιράλ δύο θεμάτων: από 1,39€ σε 1,49€ (+7%).

  • Μαρκαδόροι ζωγραφικής: από 19,30€ σε 21,90€ (+13%).

  • Διορθωτικό υγρό: από 1,79€ σε 2,19€ (+22%).

Πηγή: newmoney.gr

