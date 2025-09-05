Τα σχολικά είδη είναι η κορυφή του παγόβουνου – Ο βαρύς Σεπτέμβρης της (μη) δωρεάν παιδείας

Τελικά ακριβαίνουν, φτηναίνουν ή μένουν σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη; Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά από συνάντηση με τους εκπροσώπους των Σούπερ Μάρκετ, ανακοίνωσε ότι οι τιμές στα σχολικά είδη θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Το επιβεβαίωσε και η Ενωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) ως δείγμα της «συνεχούς δέσμευσης των μελών της να βρίσκονται στο πλευρό των καταναλωτών». Η ΕΣΕ επικαλέστηκε τα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, σύμφωνα με τα οποία η συνολική κατηγορία των σχολικών ειδών στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ της χώρας καταγράφει μεσοσταθμική μείωση της τάξης του 0,7%.

