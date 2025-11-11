Σε 2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο – Αύξηση 10% στην τιμή του κρέατος

Οριακή επιτάχυνση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την μηνιαία έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ, με τις τιμές των τροφίμων να «τσιμπούν» ανοδικά.

Ο γενικός πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 2% τον Οκτώβριο, από 1,9% τον Σεπτέμβριο, ενώ ο εναρμονισμένος δείκτης της Eurostat διαμορφώθηκε στο 1,7%. Οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων κινούνται αισθητά πάνω από τον μέσο όρο. Στα κρέατα +10%, φρούτα +9,1% και προϊόντα σοκολάτας +21,1%. Στα ψάρια οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 4,% και στα γαλακτοκομικά κατά 4,4%, ενώ στα λαχανικά σημειώθηκε ετήσια μείωση 5,6%.

Στη στέγαση, τα ενοίκια παραμένουν εξαιρετικά υψηλά αλλά με σαφή επιβράδυνση του ρυθμού, 8,9% σε ετήσια βάση, από 9,9% τον Σεπτέμβριο.

Στις κύριες ομάδες δαπανών, η μεγαλύτερη ετήσια άνοδος καταγράφεται στα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια με 6,5%. Ακολουθούν η Εκπαίδευση με 2,8%, η Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά με 2,3%, η Ένδυση-Υπόδηση με 1,9% και η Στέγαση με 1,4%. Η Αναψυχή-Πολιτισμός αυξήθηκε 1,0%, οι Μεταφορές 0,7%, η Υγεία 0,6%, οι Επικοινωνίες 0,8%, τα Διαρκή

