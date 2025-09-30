Σε ετοιμότητα η Π.Ε. Μεσσηνίας για την αντιμετώπιση πλημμυρών | Σε εξέλιξη οι καθαρισμοί ρεμάτων (video)

Την επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων εξέτασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνεδρίασής του.

Βασικός στόχος της συνάντησης ήταν η διασφάλιση της άμεσης συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών, καθώς και η λήψη των απαραίτητων μέτρων ετοιμότητας ενόψει της χειμερινής περιόδου και της αυξημένης πιθανότητας εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων.