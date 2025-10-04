Συνάντηση Γιάννη Ανδριανού με Προέδρους Επιμελητηρίων και εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Πελοποννήσου

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννης Ανδριανός συναντήθηκε με Προέδρους Επιμελητηρίων και εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Πελοποννήσου κατόπιν σχετικού αιτήματός τους.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι εκπρόσωποι έθεσαν σειρά θεμάτων που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την προώθηση της εξωστρέφειας και την περαιτέρω στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν:
- Οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της ενημέρωσης σχετικά με τα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων του Υπουργείου.
- Η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων καθώς και η χρηματοδότηση δράσεων προβολής και διαφήμισης των ελληνικών προϊόντων.
- Η αναδιάρθρωση του γερασμένου φυτικού κεφαλαίου με νέες και ανταγωνιστικές καλλιέργειες.
- Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την τυποποίηση προϊόντων.
- Η οριοθέτηση περιοχών βιολογικών καλλιεργειών και η σχετική νομοθετική ρύθμιση.
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι:
- Φώτιος Δαμούλος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αργολίδας και Αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.
- Γιάννης Παναρίτης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λακωνίας
- Παναγιώτης Λουζιώτης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κορινθίας
- Μάρκος Λέγγας, Εντεταλμένος Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Καινοτομίας – Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Κορινθίας, Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού «Πήγασος Αγροδιατροφή».
- Νίκος Γραμματικάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΑΣΕΛΛ ΑΕ, Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιρισμών Επιδαύρου Λιμηράς Λακωνίας.
- Παναγιώτης Ντανάκας, Διευθυντής Αγροτικού Συνεταιρισμού Μολάων – ΠΑΚΙΩΝ Ελαιουργικός
- Κωνσταντίνος Πίππας, Πρόεδρος Οργάνωσης Παραγωγών «Αργολική Γη»
- Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, Πρόεδρος Κιάτου ΑΕΣ Α.Ε.