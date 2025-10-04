Συνάντηση Γιάννη Ανδριανού με Προέδρους Επιμελητηρίων και εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Πελοποννήσου

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννης Ανδριανός συναντήθηκε με Προέδρους Επιμελητηρίων και εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Πελοποννήσου κατόπιν σχετικού αιτήματός τους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι εκπρόσωποι έθεσαν σειρά θεμάτων που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την προώθηση της εξωστρέφειας και την περαιτέρω στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν:

Οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της ενημέρωσης σχετικά με τα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων του Υπουργείου.

Η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων καθώς και η χρηματοδότηση δράσεων προβολής και διαφήμισης των ελληνικών προϊόντων.

Η αναδιάρθρωση του γερασμένου φυτικού κεφαλαίου με νέες και ανταγωνιστικές καλλιέργειες.

Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την τυποποίηση προϊόντων.

Η οριοθέτηση περιοχών βιολογικών καλλιεργειών και η σχετική νομοθετική ρύθμιση.

