Απλοποιείται ο οικοδομικός κανονισμός

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας στο πρόσφατο συνέδριο του Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδος / Sustainable Building Council Greece (SBC Greece), “ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, τον οποίο τον έχουμε σχεδόν έτοιμο, θα είναι μόλις 20 άρθρα. Έχει άλλη φιλοσοφία. Δεν έχει όλη αυτή τη συνθετότητα και την πολυπλοκότητα, εξαιτίας της οποίας τσακώνονται οι μηχανικοί με τις υπηρεσίες δόμησης, π.χ. τι είναι πατάρι, αν μετράει στο συντελεστή δόμησης, αν τα κλιμακοστάσια αφαιρούνται, τι είναι αρχιτεκτονική προεξοχή, εάν και κατά πόσο πρέπει η σοφίτα να απέχει τόσο από τον υποκείμενο χώρο κτλ;”, Όπως ανέφερε ο ίδιος, “όλη αυτή η πολυπλοκότητα οδήγησε σε δυσκολία υλοποίησης του οικοδομικού κανονισμού, σε διαφθορά θα έλεγα εγώ, γιατί αλλιώς το ερμηνεύει ο καθένας”.

