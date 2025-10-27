Απλοποιείται ο οικοδομικός κανονισμός

Την εισήγηση του ΤΕΕ για απλοποίηση του οικοδομικού κανονισμού φαίνεται πως υιοθετούν στην κυβέρνηση, θέλοντας να αποφύγουν παρόμοιο “φιάσκο” με την υπόθεση του ΝΟΚ, που μετά την κατάργηση των “μπόνους δόμησης” από το ΣτΕ έχει επιφέρει μεγάλη ζημιά στην οικοδομική δραστηριότητα και κυρίως επενδυτική ανασφάλεια.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας στο πρόσφατο συνέδριο του Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδος / Sustainable Building Council Greece (SBC Greece), “ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, τον οποίο τον έχουμε σχεδόν έτοιμο, θα είναι μόλις 20 άρθρα. Έχει άλλη φιλοσοφία. Δεν έχει όλη αυτή τη συνθετότητα και την πολυπλοκότητα, εξαιτίας της οποίας τσακώνονται οι μηχανικοί με τις υπηρεσίες δόμησης, π.χ. τι είναι πατάρι, αν μετράει στο συντελεστή δόμησης, αν τα κλιμακοστάσια αφαιρούνται, τι είναι αρχιτεκτονική προεξοχή, εάν και κατά πόσο πρέπει η σοφίτα να απέχει τόσο από τον υποκείμενο χώρο κτλ;”, Όπως ανέφερε ο ίδιος, “όλη αυτή η πολυπλοκότητα οδήγησε σε δυσκολία υλοποίησης του οικοδομικού κανονισμού, σε διαφθορά θα έλεγα εγώ, γιατί αλλιώς το ερμηνεύει ο καθένας”.
