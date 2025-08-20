Τέσσερις στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν ΑΙ

Περισσότεροι από τους μισούς εργοδότες παγκοσμίως και 4 στους 10 στην Ελλάδα χρησιμοποιούν ήδη εργαλεία ΑΙ σε διαδικασίες που αφορούν το εργατικό δυναμικό, ωστόσο το υψηλό κόστος αποτελεί εμπόδιο για την ευρεία υιοθέτησή της.

Αυτό διαπιστώνεται από έρευνα της Experis «Future Forward: Χτίζοντας και Διατηρώντας μια Ουσιαστική Καριέρα στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», brand του ομίλου ManpowerGroup, η οποία δίνει πρακτικές κατευθύνσεις τόσο για οργανισμούς που υιοθετούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, όσο και για επαγγελματίες που θέλουν να προσαρμοστούν και να εξελιχθούν στην εποχή της γενετικής και agentic AI.

