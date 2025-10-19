Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται

Η ελληνική οικονομία αναμένει ταχύτερη ανάπτυξή της το 2026, ξεπερνώντας τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, χάρη στις υψηλότερες επενδύσεις και τις ισχυρές καταναλωτικές δαπάνες, όπως δείχνει το σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης για το 2026.

Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομική παραγωγή θα αυξηθεί κατά 2,4% το επόμενο έτος, μετά την επέκταση κατά 2,2% φέτος, εν μέρει με τη βοήθεια των κονδυλίων ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. σύμφωνα με το Reuters.

«Βασικός μοχλός αυτής της δυναμικής είναι ο ρυθμός ανάπτυξης των επενδύσεων, ο οποίος αναμένεται να φθάσει το 10,2% το 2026», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μετά την υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2026 στο κοινοβούλιο. Η Ελλάδα προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% για το 2026, χάρη στα υψηλότερα φορολογικά έσοδα και τη μείωση της ανεργίας.

