Τα 6 «μυστικά» που κάνουν ευτυχισμένους τους εργαζόμενους

Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων χρειάζεται να δουλέψει για να βιοποριστεί, ακόμη και αν η δουλειά που κάνει δεν είναι ό, τι καλύτερο θα ήθελε. Ωστόσο, όπως λέει ο ιδρυτής και CEO εταιρείας αναζήτησης στελεχών, που έχει πάρει συνεντεύξεις από περισσότερους από 30.000 υποψηφίους, William Vanderbloemen, η ζωή είναι πολύ σύντομη για να κυριαρχείται τόσο πολύ από δυστυχία ή δυσαρέσκεια. Πιστεύω λοιπόν ότι όλοι χρειάζονται – και αξίζουν – να είναι ευτυχισμένοι στην εργασία.

Ο William Vanderbloemen, έχοντας μελετήσει με τα χρόνια τι κάνει τους ανθρώπους επιτυχημένους και ευτυχισμένους – ή τι τους δυσκολεύει και τους κάνει δυστυχισμένους- στην εργασία, συνοψίζει σε 6 σημεία – «κλειδιά» την ευτυχία στη δουλειά. Και ιδού:

1. Έχοντας ένα καλό αφεντικό

Το να γνωρίζετε ότι ο προϊστάμενός σας έχει κατά νου τα συμφέροντά σας και να έχετε μια καλή σχέση μαζί του μπορεί να κάνει μια κατά τα άλλα όχι και τόσο καλή δουλειά απολύτως ανεκτή.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ