Ξηρά σύκα: Τιμές από 2,10 έως 4.75 ανακοίνωσε η Agrexpo A.E – Γκούμας

Τιμές για τα ξηρά σύκα από 2,10 έως 4.75 ανακοίνωσε η Agrexpo A.E – Γκούμας . Η μεσσηνιακή εταιρεία για δεύτερη χρονιά ανακοινώνει τις τιμές ξηρών σύκων και από σήμερα , Δευτέρα 18/8/2025, παραλαμβάνει καθημερινά στις εγκαταστάσεις της στη Συνοικία Μπουρνιά Καλαμάτας.

Πιο αναλυτικά στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

“Η εξαγωγική εταιρεία AGREXPO A.E – ΓΚΟΥΜΑΣ θέλοντας να στηρίξει εμπράκτως για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον παραγωγό και το προϊόν ανακοινώνει πάλι πρώτη τις τιμές για την φετινή περίοδο και

παραλαμβάνει από σήμερα Δευτέρα 18/8/25 καθημερινά στις εγκαταστάσεις της που βρίσκονται στην Συνοικία Μπουρνιά , Καλαμάτα από 08:00 μέχρι 16:00 τηλ. 2721082149  ξερά σύκα με τις παρακάτω τιμές ανά κιλό  :

Κατηγορία Α : 4.75     Κατηγορία Β´:  3.85 

Κατηγορία Γ’: 2.60     Κατηγορία Δ´:  2.10

ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ”

