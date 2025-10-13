Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση – Επίθεση Στ. Μπένου σε Αλ. Τσίπρα | παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στην Καλαμάτα (video)

Δημογραφικό, ακρίβεια, πρωτογενής τομέας, τουρισμός, έργα υποδομών βρέθηκαν στο επίκεντρο της κριτικής που ασκήθηκε στην κυβέρνηση από τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, Γραμματέα Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και Σταύρο Μπένο, πρώην Υπουργός & Πρόεδρος του Σωματείου “Διάζωμα” και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ στην Πελοπόννησο, Νάγια Γρηγοράκου, Βουλευτής Λακωνίας, Ανδρέα Πουλά, Βουλευτής Αργολίδας, Παναγιώτη Αδαμόπουλο, πρ. Βουλευτής Μεσσηνίας και Αριστέα Καζάκου, Γραμματέα Τομέα Τουρισμού.

Όλα αυτά στο πλαίσιο της παρουσίασης του Κυβερνητικού Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που έγινε από στελέχη του κόμματος στον πολυχώρο “Ρεγγίνα”, στην Καλαμάτα.