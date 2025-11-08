Ήττα για τους “Λύκους” στο Βαρδινογιάνειο – Ο ΟΦΗ, με MVP τον Μιχαήλοβιτς, πανηγύρισε την πρώτη νίκη στη Volley League (video)

Ο Ματέι Μιχαήλοβιτς, MVP του αγώνα, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής που οδήγησε τον ΟΦΗ στη νίκη απέναντι στην καλή αλλά όχι τόσο αποδοτική Καλαμάτα 80 Affida. Μετά από μιάμιση και πλέον ώρα αγώνα, η πλάστιγγα έγειρε υπέρ των γηπεδούχων, οι οποίοι επικράτησαν με 3-0 σετ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Volley League 2025-26, πανηγυρίζοντας την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Μετά το 10-11, 19-16 και το 21-21 ένα λάθος του Γκόραλικ με επαφή στο φιλέ “έκλεισε” το πρώτο σετ υπέρ της έδρας με 25-23. Η ένταση και ο ρυθμός παρέμειναν υψηλοί και στο δεύτερο σετ, όπου ωστόσο τα λάθη στα κρίσιμα σημεία κόστισαν στους “Λύκους”. Για το 23-20 ένα αμυντικό λάθος κι μία αποτυχημένη επίθεση του Μανωλάκη με πλασέ που δεν πέρασε το φιλέ, έδωσαν το σετ στους γηπεδούχους με 25-22.

Η προσπάθεια της ομάδας του Άκη Χατζηαντωνίου συνεχίστηκε και στο τρίτο σετ, με φανερά όμως επηρεασμένη ψυχολογία. Ο ΟΦΗ, υπό την καθοδήγηση του Γιάννη Καλμαζίδη, έδειξε σταθερότητα και πήρε προβάδισμα από το 19-17 και μετά. Με έναν άσο του Μιχαήλοβιτς στο σερβίς και αποτελεσματικότητα σε όλες τις γραμμές, οι Κρητικοί ξέφυγαν με +5 (22-17). Παρά τα δύο συνεχόμενα τάιμ άουτ και την αντίδραση της Καλαμάτας, ο ΟΦΗ διατήρησε τον έλεγχο. Το πλασέ του Μολίνα έφερε την ομάδα σε set ball – match ball, το οποίο οι φιλοξενούμενοι “έσπασαν” τρεις φορές, πριν τελικά ο ΟΦΗ πάρει το σετ με 25-22 και τη νίκη με 3-0.

Για την Καλαμάτα 80, που προερχόταν από τη νίκη επί του Φλοίσβου Παλιού Φαλήρου την περασμένη εβδομάδα, αυτή ήταν η δεύτερη εκτός έδρας ήττα στο πρωτάθλημα, αποτέλεσμα που τη ρίχνει από την τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

(25-23,25-22,25-22)