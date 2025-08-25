Πέντε Καλαματιανοί στην κορυφή τού Αραράτ! Η σημαία της Καλαμάτας ύψωσε στα 5,147 μέτρα (video)

Σε υψόμετρο 5,147 μέτρων βρέθηκαν πέντε Ορειβάτες του Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας ολοκληρώνοντας ένα ακόμη μεγάλο ορειβατικό εγχείρημα και όνειρο…

Μανώλης Αλοίμονος, Γιώργος Λουμάκης, Λουκία Falkova, Βασίλης Τριαντάφυλλος και Παναγιώτης Κρόμπας είναι οι πέντε τολμηροί ορειβάτες που ύψωσαν την σημαία την Καλαμάτας στην κορυφή αυτού του ιστορικού βουνού.

Το Όρος Αραράτ σχηματίζει ένα σχεδόν τετραεθνές μεταξύ Τουρκίας, Αρμενίας, Αζερμπαϊτζάν και Ιράν. Η κορυφή του βρίσκεται περίπου 16 χλμ. δυτικά, τόσο της ιρανικής μεθορίου, όσο και της μεθορίου του θύλακα Ναχιτσεβάν του Αζερμπαϊτζάν, και 32 χλμ. νότια της αρμενικής μεθορίου.

ΤΟ ΟΡΟΣ ΑΡΑΤΑΤ

Το Αραράτ (αρμενικά: Արարատ ή Մասիս) είναι χιονοσκεπής ηφαιστειακός κώνος στο ανατολικό άκρο της Τουρκίας. Έχει δύο κορυφές: το Μεγάλο Αραράτ (η υψηλότερη κορυφή της Τουρκίας και όλου του Αρμενικού οροπεδίου με υψόμετρο 5.137 μέτρα) και το Μικρό Αραράτ (με υψόμετρο 3.896 μέτρα).

Η πεδιάδα του Αραράτ απλώνεται στη βορειοδυτική και δυτική πλευρά του.

Τα μέλη της ορειβατικής αυτής αποστολής ακολούθησαν το μονοπάτι που θα τους οδηγούσε σε υψόμετρο άνω των 5.000 μέτρων με φιλοδοξίες και κοινά όνειρα για μια κατάκτηση που λίγοι άνθρωποι στον κόσμο, αλλά τολμηροί, έχουν καταφέρει…