Ποια μέτρα θα ισχύσουν στις 14 και 15 Αυγούστου για τη μετακίνηση προς και από την Ιερά Μονή Βουλκάνου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για τη διευκόλυνση των πολιτών, που θα μεταβούν στην Ιερά Μονή Βουλκάνου, την 14η και την 15η Αυγούστου 2025, ανακοινώνεται ότι, από την 18:00 ώρα της Πέμπτης (14.8.2025) έως και την 12:00 ώρα της Παρασκευής (15.8.2025), θα επιτρέπεται η άνοδος των οχημάτων προς την Ιερά Μονή, μόνο από:

Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη – Ιερά Μονή Βουλκάνου

Λάμπαινα – Κακοπέτρι – Ιερά Μονή Βουλκάνου

Μελιγαλά – Νεοχώρι – Αρχαία Μεσσήνη – Ιερά Μονή Βουλκάνου

Η κάθοδος των οχημάτων από την Ιερά Μονή θα πραγματοποιείται μόνο προς τη Γέφυρα Βαλύρας.

Παρακαλούμε για την κατανόηση των οδηγών, καθώς και για τη συμμόρφωσή τους, με τις υποδείξεις των τροχονόμων.