Τι αλλάζει στην εφορία όσων έχουν οικογένεια – Ποιοι κερδίζουν έως 5.000 ευρώ και ποιοι… τίποτα

Και τα… κομπιουτεράκια πήραν φωτιά. Ενώ σε λίγη ώρα το οικονομικό επιτελείο εξειδικεύει τα μέτρα του φετινού πακέτου της ΔΕΘ, ο καθένας αναζητά το όφελος για τον ίδιο και την οικογένειά του. Γεγονός είναι ότι το εύρος είναι πολύ μεγάλο: από το… μηδέν μέχρι και πάνω από 5.000 ευρώ για ένα φυσικό πρόσωπο. Ο κανόνας συγκεκριμένος: όσο περισσότερα τα παιδιά τόσο μεγαλύτερο το όφελος και όσο υψηλότερο το εισόδημα επίσης. Ιδού τα βασικά ευρήματα.

1. Ποιοι δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο στην Ελλάδα; Οι εργένηδες με εισόδημα έως 8.633 ευρώ, οι γονείς με ένα παιδί και εισόδημα έως 10.000 ευρώ, όσοι έχουν δύο παιδιά με εισόδημα έως 11.375 ευρώ, οι τρίτεκνοι με εισόδημα 14363 ευρώ και οι έχοντες τέσσερα παιδιά με αποδοχές έως 27.100 ευρώ. Πλέον, στον κατάλογο προστίθενται και οι νέοι με αποδοχές έως 20.000 ευρώ.