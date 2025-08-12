Τελευταία Νέα
Φωτιά στο Ξηροκάμπι κοντά σε σπίτια – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στη περιοχή Ξεροκάμπι στην Καλαμάτα.

Η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, περίπου 10 οχήματα, να δίνουν μάχη ώστε να μην πλησιάσει σε σπίτια. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη.

