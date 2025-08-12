Φωτιά στο Ξηροκάμπι κοντά σε σπίτια – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Share Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στη περιοχή Ξεροκάμπι στην Καλαμάτα. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, περίπου 10 οχήματα, να δίνουν μάχη ώστε να μην πλησιάσει σε σπίτια. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 12 Αυγούστου 2025 4:31 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ Φωτιά Καλαμάτα ξηροκαμπι ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ «Hot Dry Windy»: Τι είναι το φαινόμενο που αυξάνει τον κίνδυνο φωτιάς – Κοπάζουν οι άνεμοι από την Πέμπτη 12.08.2025 Καύσωνες: Πώς διαμορφώνουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη; 12.08.2025 Meteo: Θερμότερος του κανονικού ο ερχόμενος Σεπτέμβριος – Tι δείχνουν 400 μακροπρόθεσμες προγνώσεις 12.08.2025 Array