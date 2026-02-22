Τελευταία Νέα
ΥΓΕΙΑ

Πόση ώρα να περπατάμε για να «κάψουμε» μια σοκολάτα ή ένα αναψυκτικό

Υπολογίζεται ότι χρειάζονται σχεδόν 4 ώρες περπάτημα για να κάψουμε τις θερμίδες μιας πίτσας και 22 λεπτά για να κάψουμε όσες πήραμε από μια μπάρα σοκολάτας. Θα σας άρεσε να το διαβάσετε αυτό πάνω στην ετικέτα των αντίστοιχων τροφίμων;

Οι πληροφορίες αυτές αποτυπωμένες πάνω στην ετικέτα των αντίστοιχων προϊόντων θα μας ενθάρρυναν ώστε να τρώμε λιγότερο, να αποκτήσουμε πιο υγιεινές συνήθειες διατροφής και να καταπολεμήσουμε την παχυσαρκία. Σύμφωνα, μάλιστα, με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Loughborough, που εξέτασαν 14 σχετικές μελέτες αυτού του τύπου, η σήμανση θα μπορούσε να συμβάλει στο «κόψιμο» 200 θερμίδων την ημέρα από την ημερήσια πρόσληψη θερμίδων.

Σύμφωνα με την σχετική δημοσίευση στο Journal of Epidemiology and Community Health αυτού του είδους η σήμανση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των επιπέδων παχυσαρκίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ygeiamou.gr πατώντας εδώ 
